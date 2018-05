27-Jähriger tritt fünf Autospiegel ab

Baddeckenstedt Eine aufmerksame 18-jährige Zeugin konnte beobachten, wie ein Täter am Dienstagmittag in der Straße Zur Rast an einem Auto einen Spiegel abgeschlagen hatte. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Polizeikräfte konnten den 27-jährigen Verursacher schnell am...