Berel feiert sein Schützenfest

Im Bereler Ries ist das dreitägige Schützenfest nach einjähriger Vorbereitungszeit gefeiert worden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, standen dabei besonders die Freiwillige Feuerwehr und die Kyffhäuser-Kameradschaft (KK) im Mittelpunkt. Denn: Beide gibt es in Berel seit 145 Jahren.

Bei einem ersten Umzug am Freitag sei den Gefallenen der Weltkriege und der Verstorbenen am Ehrenmal gedacht worden. Anschließend wurden die Vorjahreskönige mit dem Jugendblasorchester Wiesenburg abgeholt.

Viele Besucher hatten sich später im Festzelt zusammengefunden und feierten ausgelassen. Die Veranstalter betonen, dass noch nie so viele Tanzbänder ausgegeben wurden wie in diesem Jahr. Einige Jugendliche hätten dazu gesagt: „Dies Fest in Berel ist Kult“.

Am Samstag wurde mit Feuerwehren und KKs aus der Region zusammen der große Jubiläumsumzug begangen. Die Bläser aus Hackenstedt unterstützten die Veranstaltung musikalisch. Im Zelt gab es anschließend ein Konzert der Blaskapellen.

Ein Zeltgottesdienst am Sonntagvormittag behandelte den sprachlichen Ursprung des Namens „Schützen“. Anschließend zeichneten die Jugendschießwartin Karin Schneider und der stellvertretende Vorsitzende des Kyffhäuser-Landesverbandes Südhannover-Braunschweig Reinhold Groß die Bundessiegerinnen Imke Tostmann für das Lichtpunktschießen und Melissa Meier für Luftpistole und Kleinkaliber aus. Es sei schon etwas besonderes, wenn ein kleines Dorf wie Berel drei Bundessiege erringen kann. Darüber hinaus habe es noch einige weitere gute Plätze beim Bundesschießen gegeben.

Bei den Schießwettbewerben konnte Luis Diestel die Lichtpunktscheibe gewinnen. Die Jugendriesscheibe ging an Niklas Steinmetz. Heinz Buse erschoss sich die Riesscheibe der Erwachsenen.

Für seine 60-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde Ehrenmitglied Bodo Klose besonders ausgezeichnet

Beim Sonntagsumzug wurden die neuen Könige mit Musik abgeholt. Dabei sei Bowle ausgeschenkt worden.

Die „Berlschen Mädels“ unter der Leitung von Vanessa Günzel und Lisa Vornkahl hatten die Kuchentafel organisiert. Für die Seniorentafel sorgte die Seniorenkreisleiterin Bärbel Bock.

Insgesamt blicken die beiden ausführenden Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr und des KK Berel auf ein gelungenes Schützenfest zurück.