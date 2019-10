Die Täter verschafften sich über ein Fenster zum Haus, so die Polizei. (Symbolbild)

Oelber. Was und wie viel die Täter gestohlen haben, ist zurzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe brechen in Wohnhaus in Oelber ein

Diebe sind zwischen Donnerstag, 19. September, 17.15 Uhr, und Montag, 30. September, 16.50 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße „Am Kornfeld“ eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zum Haus und durchsuchten mehrer Räume. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe seien Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.