Weitere Windanlagen rund um Baddeckenstedt möglich

Mit seiner Gründung im September 2019 ist der Umwelt- und Klimaschutzausschuss der jüngste Fachausschuss in der Gemeinde Baddeckenstedt. In der jüngsten Sitzung meisterten die Mitglieder viele Themen. Durch die Genehmigung der Pläne des Regionalverbandes Großraum Braunschweig zum Ausbau der Windenergie sei es möglich, dass in den Gemeinden Elbe und Haverlah weitere Windenergieanlagen entstehen, berichtete Verwaltungsmann Dieter Meister...