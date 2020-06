Feuerwehr Baddeckenstedt wirbt mit Pappaufstellern

Wie berichtet, haben die Wehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt im Jahr 2019 die Arbeitsgruppe Zukunft der Feuerwehren ins Leben gerufen, in der sich eine bunte Gruppe aus Feuerwehrmitgliedern darum bemüht, Aufgaben und Leben der Feuerwehr der Öffentlichkeit näherzubringen, wie es in der Mitteilung heißt. Nun seien Pappfiguren in Feuerwehrkleidung in Betrieben mit Publikumsverkehr aufgestellt worden und halten für die Besucher Flyer bereit. Dabei, so heißt es weiter, werde der eine oder andere Betrachter sicherlich auf bekannte Gesichter stoßen, denn alle „Modelle“ seien „waschechte Feuerwehrmänner und -frauen aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt“.

Die Standorte der Figuren sollen in den nächsten Monaten mehrmals gewechselt werden. „So wollen wir auch das Leitbild der Feuerwehren vermitteln: Wir sind immer und überall für Sie da“, wird Mitinitiator Christopher Reinhold zitiert. Damit dies allerdings so bleibe, benötigten die Wehren weiterhin Zulauf von Interessenten, die sich im Dienst für den Nächsten engagieren wollten. „Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass die Feuerwehr der Samtgemeinde eben aus ihren Einwohnern besteht und wir möchten gern mehr motivieren, ein Teil der Gemeinschaft zu werden“, so René Kleintje von der Ortswehr Wartjenstedt. Alle weiteren Infos befinden sich in den Flyern.