Zuckerrübenernte in Baddeckenstedt fällt gut aus

Noch stehen sie vielerorts auf den Feldern, aber bald werden sie in aller Munde sein…zumindest ihr süßer Teil – die Zuckerrübe. Und eines haben alle Rüben aus der Region zwischen Holle und Osterwieck noch gemein: Sie werden im Landkreis Wolfenbüttel im Werk Schladen der Nordzucker AG zu Zucker verarbeitet.

Anfang September startete die Rübenkampagne mit der Verarbeitung von Öko-Zuckerrüben. Am 18. September ging die konventionelle Kampagne los. „Die Qualität der Rüben ist in dieser Saison besonders standortabhängig. Der Zuckergehalt liegt je nach Schlag zwischen 16 und 18 Prozent, was in Schnitt einen mittleren Wert ausmacht“, erklärte Frithjof Pape, Leiter des Rübenbüros im Werk Schladen.

Verarbeitet werden 10.000 Tonnen am Tag. „Das sind ungefähr 500 LKW-Anlieferungen pro Tag.“ Bis zum Ende der Kampagne, Mitte Januar 2021, werden im Werk Schladen 1,2 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet sein. Das sind beachtliche Mengen, die nicht nur angebaut und gerodet, sondern auch transportiert werden müssen.

Ernte in Baddeckenstedt fällt dank Regens gut aus

Nur eins von vielen Gesichtern in der regionalen Rübenkampagne ist Ralf Bartels aus Gustedt. Er ist Rübenmaus-Fahrer der Othfresener Zuckerrüben-Ladegemeinschaft. Mit acht Kollegen teilt er sich den Einsatz auf dem monströsen Vehikel im Dauereinsatz. „Ich übernehme bis zu drei Schichten in der Woche. Als Landwirt habe ich ja auch noch meinen Betrieb zu führen“, sagt er.

Das Rübenjahr 2020 sei kein Leichtes gewesen, so Bartels. Der späte Frost im Frühjahr und die Nässe verzögerten das Drillen, und die periodisch große Hitze und Trockenheit setzten den Feldfrüchten zu. „Glück haben die Landwirte, bei denen die Rüben Regen abbekamen, und die, die einen guten Boden haben.“ In der Region um Baddeckenstedt bewertete er die Ernte als gut.

Kleine Rüben Richtung Harz

„Schlimm sieht es in östlichen Gebiet der Ladegemeinschaft rund um Bad Harzburg aus. Das sind sandhaltige Böden mit eine Kiesschicht im Untergrund. Da hält sich kein Wasser.“ Dort seien die Rüben sehr klein. Problem beim Roden gebe es, wenn die Rüben auf einem Schlag unterschiedliche Größen hätten. „Da sprechen wir dann von Etagen-Rüben.“ Da könne der Rübenroder nicht alle Blätter abschneiden. Das wiederum bereite Probleme beim Verladen mit der Rübenmaus.

„Die Rübenernte fällt genau so unterschiedlich aus, wie die Niederschlagsmengen in den einzelne Regionen unterschiedlich waren“, bestätigte auch Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land. Im Querschnitt werde die Kampagne eine durchschnittliche Ernte sein, bei der die einzelnen Landwirte aber sehr unterschiedlich wegkämen.

Corona erschwert Ernte

Auch durch Corona gebe es etliche Anordnungen. Die Fahrerwechsel und Übergaben der Fahrzeuge müssen im Freien erfolgen. Auch müssen das Innere der Rübenmaus und des LKW vor der Neubesetzung desinfiziert werden. „Wir haben auch einen Notfallplan. Sollte ein Rübenmaus-Fahrer erkranken, haben wir ehemalige, altgediente Fahrer in der Hinterhand, die einspringen können.“ So fordere die Pandemie auch von der Rübenkampagne viel Organisation. „Es werden diese Saison auch keine Führungen in der Zuckerfabrik angeboten. Und die Schichtwechsel sind so gelegt, dass sich die einzelnen Gruppen nicht begegnen“, berichtet Bartels.

„Es wird auch immer behauptet, die Rübenlaster fahren zu schnell“, beginnt Bartels – da schaltet sich ein wartender Rüben-Fahrer in das Gespräch ein. „Das ist Unsinn. Wir bekommen Stundenlohn. Warum sollten wir da rasen?“ Leere Rübenlaster seien groß und klapperten laut. „Da glauben die Leute am Straßenrand immer wer weiß was…!“

Kritik an Agrarpolitik

Auch als Rüben-Anbauer könnte Ralf Bartels viele Kritikpunkte anbringen – vor allem in Richtung Bundespolitik. Den Landwirten fehle es dort an einer Lobby, bemängelt er. „Uns wird beispielsweise verboten, gegen die Rübenlaus zu spritzen. Das Mittel sei bienengefährlich. Aber: Zuckerrüben blühen gar nicht, und so geht in den Schlag folglich auch keine Biene rein!“

Es war für Bartels einst ein Lichtblick, dass die amtierende Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner – anders als manche Vorgängerin – aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt: „Einem Winzerbetrieb. Und sie war auch mal Weinkönigin. Aber das reicht leider nicht.“