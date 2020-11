Täter brechen in Kirche in Salzgitter ein

Einen Schaden von ungefähr 300 Euro zieht ein Einbruch in eine Kirche nach sich. Wie die Polizei mitteilt brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag , 9 Uhr, in eine Kirche am Gutshof ein. Laut Mitteilung haben sie dazu eine Zugangstür gewaltsam geöffnet und sind so eingedrungen. Allerdings seien offensichtlich keine Gegenstände entwendet worden.

red