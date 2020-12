In der Kirchengemeinde St. Martin ist jede Menge Musik in der Luft – und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Lieder gehören dort zum Gemeindeleben und da ist es nicht verwunderlich, wenn Pfarrer Jürgen Grote nicht nur zum herkömmlichen Gesangbuch greift, sondern auch selbst muntere Kirchenlieder schreibt.

„Mögen Engel dich begleiten“ ein beliebtes Lied Brandaktuell erschien „Mögen Engel dich begleiten“, im himmelblauen Cover und handlichen A5-Format, mit 69 besonderen Liedern für alle Gelegenheiten. Dabei ist der Titel-Hit „Mögen Engel dich begleiten“, nicht nur in Anlehnung an dem bekannten Psalm 91 entstanden, sondern auch das absolute Lieblingslied von Jürgen Grote. „Es war ursprünglich ein sehr beliebtes Lied für Taufen, bis die Nachfragen aus der Gemeinde kamen, es auch bei Trauungen und gar Beerdigungen zu singen. Daraufhin komponierte ich verschiedene Texte zur selben Melodie.“ Und so ist Jürgen Grote. Immer mit dem Ohr am Herz der Gemeinde und neue Impulse fühlend. „Mögen Engel dich Begleiten“ ist nunmehr das dritte Liederbuch, das der musikbegeisterte Pfarrer veröffentlicht. 2005 und 2010 die ersten Bücher veröffentlicht Nach „Bunte Fäden in meinem Leben“, dass 2005 im sonnengelben Cover erschien, folgte 2010 „Du bist da“ im grünen Antlitz. Verlegt wurden die Vorgänger-Bücher bereits in fünfter und sechster Auflage, bei gleichbleibend hoher Nachfrage. „ Wir vermarkten die Bücher nur über die Homepage unserer Kirchengemeinde und über das Kindergottesdienst-Portal www.kinderkirche.de“, so Grote. Lieder entstehen in der Praxis Alle Lieder und Melodien entstanden in der Praxis, sprich bei Kindergottesdiensten, Kirchenfeiern und Veranstaltungen im aktiven Gemeindeleben, querbeet durchs Kirchenjahr. Es sind Mutmach-Lieder mit inspirierenden Inhalten. Lieder zu biblischen Ereignissen, einfühlsame Melodien, Segenslieder und auch regelrechte Ohrwürmer, die die jüngeren Generationen ansprechen sollen. Manchmal ist die Botschaft in den Texten auch verpackt: So bezieht sich „Zehn Wurzeln hat mein Lebensbaum“ auf die zehn Gebote. Der geplante, fünfjährige Schreib-Rhythmus konnte mit dem neuen Buch nicht eingehalten werden. Letztes Liederbuch vor dem Ruhestand So steht für Grote eins fest: „Es wird das letzte Liederbuch vor meinem Ruhestand sein.“ Mit insgesamt 160 Liedern hinterlässt er nicht nur dem Kirchengemeindeverband im Innerstetal ein durchweg solides musikalisches Fundament. Die Einnahmen durch den Verkauf der Liederbücher kommen der Kirchengemeinde Elbe zugute. Erhältlich sind sie für 4, beziehungsweise 6 Euro. Für 8 Euro gibt es eine CD dazu, auf der die Kirchenmusikerin Alissa Hoffmann die Melodien auf dem Klavier einspielt. Auf Nachfrage ist auch ein USB-Stick erhältlich.