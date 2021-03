Westerlinde. In dem Tankanhänger war zum Glück nur Wasser. Der Fahrer blieb unverletzt.

Tankfahrzeug kippt bei Westerlinde in Straßengraben

Auf der Kreisstraße 57 zwischen Hohenassel und Westerlinde kam es am Dienstag gegen 19 Uhr zu einem Unfall. Wie die Feuerwehr Baddeckenstedt mitteilt, verlor der Fahrer eines LKW mit Tankanhänger die Kontrolle, der Tankanhänger kippte in den Straßengraben. Im Tank befanden sich glücklicherweise nur Wasser. Es trat Hydrauliköl aus, was aufgefangen wurde. Außerdem musste die Einsatzstelle mit Ölbindemittel gereinigt und ein umgestürzter Baum beseitigt werden. Verletzt wurde niemand.

red