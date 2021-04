Brennender Lieferwagen entzündet Haus und drei Autos bei Goslar

138 Einsatzkräfte, drei Verletzte, drei ausgebrannte Fahrzeuge und eine zerstörte Hausfassade. Das ist vorerst die Bilanz eines Feuers in Nauen (Lutter am Barenberge im Landkreis Goslar), das am Samstagmittag alle sieben Feuerwehren der Samtgemeinde Lutter sowie jeweils einen Löschzug der Feuerwehren aus Langelsheim und Seesen, den Rettungsdienst und die Polizei beschäftigte. Ein in Vollbrand stehender Lieferwagen für warme Speisen hat ein Zweifamilienhaus und drei geparkte Autos in Flammen gesetzt. Es entstand nach Polizeiangaben vom Sonntag dadurch ein Schaden von circa 250.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Feuerwehrmitglied leicht verletzt

Der Wagen rollte gegen die Fassade des Hauses. An einem Nachbargebäude gingen wegen der entstehenden Hitze Fensterscheiben zu Bruch. Teile des Zweifamilienhauses wurden durch die Flammen unbewohnbar. Zwei Bewohner des Hauses mussten mit einer leichten Rausgasvergiftung dem Rettungsdienst vorgestellt werden. Ebenso ein Feuerwehrmitglied, das beim Einsatz eine leichte Brandwunde erlitten hatte, hieß es zur ersten Bilanz.

Suche nach Brandnestern

Die Feuerwehrkräfte suchten die Fassade mit einer Wärmebildkamera nach weiteren versteckten Glutnestern ab und stellten eine Brandwache.