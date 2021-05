Baddeckenstedt: Kitze werden vor Verletzungen und Tod bewahrt

Baddeckenstedt. Gute Tat vor der Mahd – Landwirte können ihre Wiese zur Suche anmelden. Dann können die Kitze per Drohne gesichtet und gerettet werden.

Jedes Jahr im Frühjahr, im Mai und Juni, werden unzählige Rehkitze und auch andere Wildtiere von Mähmaschinen bei der Mahd schwer verletzt oder sogar getötet. Gerade Kitze besitzen in den ersten Lebenswochen keinen Fluchtinstinkt. Ohne Eigengeruch verlässt sich das Rehkitz auf diese perfekte Art der Tarnung.

„Durch den angeborenen Drückinstinkt verhält sich das Kitz bei Gefahr ruhig und presst sich ganz nah an den Boden und wartet auf die Rückkehr der Ricke. Selbst bei Gefahr bleibt es ganz still liegen“, erklärt Wolfgang Moldehn als Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe Goslar. Den rotierenden Messern der Mähmaschinen sind sie so schutzlos ausgeliefert.

Nabu Goslar engagiert sich

Die Nabu-Kreisgruppe Goslar ist bereits seit einigen Jahren der Dreh- und Angelpunkt der Rehkitzrettung, einer Initiative, die der Naturschutzbund zusammen mit dem Landvolk Braunschweiger Land und den Jägerschaften im Landkreis Goslar organisiert.

Gemeinsam wollte eine Gruppe ehrenamtlicher Aktivisten den schrecklichen Tod der Tiere nicht mehr hinnehmen. Die gute Tat beginnt vor Sonnenaufgang. Und die gute Tat überschritt längst die Landkreisgrenze: Bereits seit zwei Jahren bieten die Helfer die Rehkitzrettung auch den Landwirten in der Samtgemeinde Baddeckenstedt und im Stadtgebiet Salzgitter an.

Effektive Suche aus der Luft

Mit Drohnen, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet werden, wird in den frühen Morgenstunden die Wiese abgesucht, die unmittelbar danach für Heu oder Silage gemäht wird. „Die Suche aus der Luft ist deutlich effektiver als das Absuchen der Wiese mit einer Menschenkette“, so Moldehn.

Wird ein Kitz in der Wiese entdeckt, machen sich zwei bis drei Helfer auf den Weg. Das Kitz wird mit einer Ohrmarke versehen. Danach wird es entweder aus der Wiese getragen oder es werden Markierungsstangen auf der Wiese gesetzt. Dann sieht der Landwirt beim Mähen rechtzeitig, wo das Kitz liegt. Auf welche Art das Kitz gerettet wird, entscheiden die Helfer mit dem Jagdberechtigten vor Ort. Bei der ganzen Arbeit wird darauf geachtet, dass kein Mensch direkten Körperkontakt mit dem Tier hat, damit das Kitz von dem Muttertieren wieder angenommen wird. Die Rehkitzrettung erfolgt ehrenamtlich und kostenlos.

Landwirte, die ihre Wiese für die Rehkitzsuche anmelden möchten, wenden sich an Wolfgang Moldehn unter (05321) 4693682, (0170) 3803985 oder info@nabu-goslar.de