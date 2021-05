Alloheim Baddeckenstedt informiert zu Chancen der Pflege-Azubis

Rund um den Tag der Pflege am 12. Mai (wir berichteten) informiert die Alloheim Senioren-Residenz „Haus am Oelber Bach“ in Baddeckenstedt über das Thema Ausbildung. Sie selbst bietet laut Mitteilung in diesem Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze in der Pflegebranche an.

Noch keinen Ausbildungsplatz

Jungen Leuten biete sich die Chance, Karriere in einem äußerst krisensicheren Beruf machen zu können, so die Einschätzung der Residenz zur Ausbildung in diesem Bereich. Die Gründe, warum viele Schulabgänger im laufenden Jahr noch keine Zusage oder keinen festen Ausbildungsplatz hätten, seien vielfältig und vor allem der fortdauernden Corona-Krise geschuldet. Beruflich wäre das Jahr somit quasi „verloren“, da erst wieder im kommenden Jahr die Bewerbungsphase für Ausbildungsplätze beginne.

Teamplayer sind gefragt

Teamplayer, die Freude am Umgang mit Menschen hätten und die an ihrer Zukunft arbeiten möchten, seien in der Pflegebranche genau richtig. In der Residenz könnten sie noch in diesem Jahr ihre Ausbildung beginnen, wird Stefanie Schröder, Einrichtungsleiterin der Alloheim Senioren-Residenz zitiert.

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Isabel Abel Alter: 44 Berufsbezeichnung: Fachkraft für Palliativ-Care, Leitung der peripheren Covid-Station mit maximal 18 Betten, Klinikum Wolfenbüttel Im Beruf seit: 1995 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Anfangs ließ sich nicht einschätzen, was auf das Pflegepersonal an physischen und psychischen Belastungen zukommt. Alle Fachbereiche arbeiteten zusammen. In Situationen mit Sterben und Tod erhielten die Mitarbeiter psychologische Unterstützung. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Jennifer Henk Alter: 32 Berufsbezeichnung: Examinierte Altenpflegerin, CMS-Pflegewohnstift Vechelde Im Beruf seit: 2015 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Wir sind gerade in diesen schweren Zeiten nicht nur Pflegekräfte, sondern auch gute Zuhörer, der einzige Besucher und enge Vertraute. Wir machen häufig einen Spagat zwischen Bewohnerbedürfnissen und Angehörigenforderungen – das ist nicht immer leicht. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Jerome Gutierrez Alter: 50 Berufsbezeichnung: Krankenpfleger, Alten- und Pflegeheim Haus Wartburg in Lehre Im Beruf seit: 1997 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die Begleitung von Heimbewohnern in ihrer letzten Lebensphase. Mut gemacht hat, dass uns aus der Öffentlichkeit viel Anerkennung entgegengebracht wurde. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ich nah am und mit Menschen arbeiten will. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Jolina Harms Alter: 18 Berufsbezeichnung: FSJlerin, Helios Klinik Salzgitter Im Beruf seit: 2020 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Man muss bei sich selbst und allen Patienten darauf achten, die Regeln ordnungsgemäß einzuhalten. Ich mache das FSJ, weil ich nach meinem Abschluss keinen Job hatte. Es ist zudem eine gute Sache, die Pflegekräfte zu entlasten, auch wenn es nur kleine Aufgaben sind. Foto: regios24/Darius Simka



Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Kaja Joy Heinzel Alter: 21 Berufsbezeichnung: Gesundheits- und Krankenpflegerin, Klinikum Wolfsburg Im Beruf seit: 2019 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Durch die Pandemie ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert. Wir müssen uns regelmäßig an neue Maßnahmen gewöhnen. Der theoretische Unterricht findet nicht mehr vor Ort, sondern digital statt. Das Besondere an meinem Beruf ist das, was ich von den Patienten zurückbekomme. Foto: regios24/Anja Weber

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Katharina Metje Alter: 51 Berufsbezeichnung: Gesundheits- und Krankenpflegerin, Marienstift Braunschweig Im Beruf seit: 1995 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Im Moment sind alle stark belastet und dünnhäutig, viele Emotionen kochen hoch. Das ist für alle Beteiligten eine Belastung – gerade im Krankenhaus. Ich arbeite in der Notaufnahme, da ist man durch das Testen und oft ein hohes Patientenaufkommen zusätzlich gefordert. Foto: regios24/Stefan Lohmann

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Litiyal Amarasingam Alter: 21 Berufsbezeichnung: Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, Helios Klinik Salzgitter Im Beruf seit: 2018 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Patienten die Angst vor einer Corona-Infektion zu nehmen, war mitunter eine Herausforderung. Es ist sehr unwahrscheinlich, sich im Krankenhaus zu infizieren. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ich gerne mit Menschen arbeite und helfen möchte. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Mandy Hardt Alter: 22 Berufsbezeichnung: Altenpflegefachkraft, Friedrich-Ackmann-Haus Gifhorn Im Beruf seit: 2015 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die Hygienemaßnahmen und die wertschätzende und würdevolle Betreuung und Versorgung der Bewohner in Einklang zu bringen, welches ohne starken kollegialen Zusammenhalt nicht möglich gewesen wäre. Die emotionale Verarbeitung von vielen Todesfällen. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Nicole Miklusz Alter: 42 Berufsbezeichnung: Fachtherapeutin Wunde, Homecare-Anbieter San-Aktiv aus Salzgitter Im Beruf seit: 1997 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Ich kann mich nicht auf das Alltägliche einstellen. Manchmal sind Patienten oder Heimbewohner in Quarantäne und der Tag und die Pflege sind auf den Kopf gestellt. Ich habe den Beruf ergriffen, weil meine ganze Familie in der Pflege tätig ist. Es ist meine Berufung. Foto: regios24/Darius Simka



Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Peggy Breitkopf Alter: 32 Berufsbezeichnung: Pflegefachkraft, Seniorenresidenz „Am Platz“ in Wesendorf Im Beruf seit: 2009 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Familie und Arbeit miteinander in Einklang zu bringen. Als Mutter zweier Kinder hätte ich mir das einfacher gewünscht. Auf meine Arbeit bezogen war es die Umsetzung der Hygienemaßnahmen, die am meisten forderte, weil wir alle keine Erfahrungen damit hatten. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Peter Boeck Alter: 54 Berufsbezeichnung: Altenpfleger, Alten- und Pflegeheim Haus Wartburg in Lehre Im Beruf seit: 1991 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die größte Herausforderung war das Arbeiten in Vollschutz, als wir Corona-Fälle im Haus hatten, und während der Zimmerquarantäne die Isolation der Bewohner zu meistern. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ich gern Menschen helfe. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Sandra Besbes Alter: 42 Berufsbezeichnung: Examinierte Altenpflegerin, Seniorenresidenz „An den Meerwiesen“ Groß Schwülper Im Beruf seit: 2001 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Es ist schwer, den Bewohnern gerecht zu werden. Wir haben viel zusätzliche Arbeit, etwa mit dem Testen. Aber wir schaffen es, scherzen auch manchmal mit den Bewohnern. Aber wir spüren, dass die Angehörigen einfach fehlen. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Sina Hapka Alter: 26 Berufsbezeichnung: Praxisanleiterin, B.Sc. Pflegewissenschaft, Pflegefachkraft, Diakoniestation Braunschweig Im Beruf seit: 2011 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Patienten, besonders die schwerhörigen und taubstummen, brauchen Mimik. Die Kommunikation ist durch Maske erschwert. Angehörige mussten die Unterstützung minimieren. Auch blieb die Angst, selbst in Quarantäne zu müssen, als Arbeitskraft wegzufallen. Foto: regios24/Stefan Lohmann

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Steffen Redel Alter: 40 Berufsbezeichnung: Altenpfleger, Haus Empatica in Osloß Im Beruf seit: 2002 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die Arbeitsbedingungen, die schlechte Bezahlung, der schlechte Personalpflegeschlüssel, der körperliche und psychische Stress. Man steht ständig unter Zeitdruck, weil man ja seine Arbeit auch schaffen will. Mit so wenig Personal wie möglich sollen so viele Senioren wie möglich versorgt werden. Foto: regios24/Darius Simka



Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Thomas Bartsch Alter: 54 Berufsbezeichnung: Krankenpfleger, Pflegefachleitung der Interdisziplinären Intensivstation, Klinikum Wolfenbüttel Im Beruf seit: 1986 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Technisch waren wir gut vorbereitet. Allerdings hatten wir keine Erfahrungen im Umgang mit betroffenen Patienten. Der gute Allgemeinzustand änderte sich sehr oft sehr schnell und die Beatmung war dann die Therapie der Wahl. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Timm Herburg Alter: 37 Berufsbezeichnung: Examinierter Altenpfleger, CMS-Pflegewohnstift in Vechelde Im Beruf seit: 2002 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Trotz der hohen Belastungen, Auflagen und Einschränkungen durch Corona wollen wir den Senioren einen möglichst normalen Alltag ermöglichen. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ältere Menschen gerade in der heutigen Zeit von der Gesellschaft abgeschrieben werden. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Vivien Weise Alter: 27 Berufsbezeichnung: Examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, DRK-Sozialstation Velpke Im Beruf seit: 2015 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Das Schwierigste war für mich die Frage, wie ich meine Patienten schützen konnte. Als dann klare Regeln bestanden, war ich selber beruhigt. Ich habe den Beruf ergriffen, weil es für mich normal ist, für Menschen da zu sein, mich um die zu kümmern, die nicht mehr so können. Foto: regios24/Anja Weber

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Whitney Kern Alter: 25 Berufsbezeichnung: Examinierte Pflegefachkraft mit der Fachweiterbildung zur Verantwortlichen Pflegefachkraft, Alten- und Pflegeheim Villa Juesheide Herzberg am Harz Im Beruf seit: 2016 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Der Alltag wird auch heute noch von Corona bestimmt. Angefangen von all den Hygienemaßnahmen bis hin zu der ständigen Anpassung unserer Arbeit an die gesetzlichen Vorgaben. Foto: Mark Härtl

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Adrian Kuhnke Alter: 25 Berufsbezeichnung: Praxiskoordinator, B.Sc. Pflegewissenschaft, Gesundheits- und Krankenpfleger, Marienstift Braunschweig Im Beruf seit: 2017 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die psychische Belastung der Pflegenden, insbesondere in der direkten Versorgung von Erkrankten, ist sehr herausfordernd und psychisch belastend. Dabei sind ein guter Teamzusammenhalt und die Schaffung von Hilfsangeboten wichtig. Foto: regios24/Stefan Lohmann



Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Andrew Zhande Alter: 23 Berufsbezeichnung: Gesundheits- und Krankenpfleger, Klinikum Wolfsburg Im Beruf seit: 2019 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und später der FFP2-Masken ist das Persönliche zwischen Patienten und Pflegenden etwas verloren gegangen. Mit meinem Gesicht, mit einem Lächeln kann ich viel Sympathie ausdrücken. Das geht jetzt nur über die Augen. Foto: regios24/Anja Weber

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Gamze Derbent Alter: 48 Berufsbezeichnung: Krankenschwester, Stationsleitung Zentrale Aufnahmestation, Klinikum Wolfenbüttel Im Beruf seit: 1990 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die Bedrohung durch das Virus verunsichert zutiefst und macht Angst. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ich schon immer Menschen helfen wollte. Mein schönstes und emotionalstes Erlebnis war eine Geburt im Fahrstuhl. Foto: regios24/Darius Simka

Das sagen Pflegekräfte aus der Region Name: Hafize Tay Alter: 47 Berufsbezeichnung: Examinierte Altenpflegerin, Seniorenresidenz am Kaskadenwehr Lengede Im Beruf seit: 2014 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Das Virus aus dem Haus fernzuhalten und für die Bewohner da zu sein. Ich habe den Beruf ergriffen, weil ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehe, wenn ich sehe, dass unsere Bewohner glücklich und zufrieden sind. Foto: regios24/Darius Simka

Laut Schröder sind die beruflichen Perspektiven bei einer abgeschlossenen Pflegeausbildung „mehr als brillant“. Zudem werde die Ausbildung sehr gut bezahlt. Auch langfristig seien Pflegefachkräfte sehr gefragt. „Mittlerweile bewerben sich auch viele Quereinsteiger aus anderen Berufszweigen“, so Stefanie Schröder, „die planbare, dauerhafte Sicherheit, die unsere Berufsbilder bieten, steht bei vielen an oberster Stelle. Sogar dann, wenn man sich auch als älterer Erwachsener für einen Berufswechsel entscheidet und in die Gesundheitsbranche einsteigen möchte.“

