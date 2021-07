Bundesstraße 6 bei Rhene überflutet

Baddeckenstedt. Die Feuerwehren in Baddeckenstedt müssen wegen des Dauerregens am Mittwochabend dreimal helfen.

Starkregen am Mittwochabend forderte die Freiwilligen Feuerwehren in Baddeckenstedt: Dreimal mussten sie ausrücken. Hier pumpen die Einsatzkräfte einen Keller leer.

Nach wiederholten, starken Regenfällen wurde am Mittwoch in drei Ortschaften der Samtgemeinde Baddeckenstedt die Hilfe der Feuerwehren benötigt, das teilt die Feuerwehr mit.

Gegen 21.15 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Rhene alarmiert, da die Bundesstraße 6 überflutet war. Wassermassen drückten vom Feld her auf die Straße, die Kanalisation konnte die Menge an Wasser nicht mehr aufnehmen, es drohte, in ein Gebäude zu laufen. Die Feuerwehr Rhene sicherte die Einsatzstelle und hob die Gullydeckel an, um das Wasser besser ablaufen zu lassen.

Auch der Wasserverband muss mit einem Spezialspülwagen anrücken

Eine knappe Stunde später gab es eine Alarmierung für die Wehren aus Oelber und Baddeckenstedt. In Oelber konnte das Regenwasser über den Kanal eines Grundstückes nicht ablaufen, so dass das Wasser zurückdrückte und in den Keller des Gebäudes lief. Daraufhin versuchten die Feuerwehren, den Stand des Regenwassers im Abflusskanal mit Hilfe einer Tauchpumpe zu senken und die Verstopfung mit einem Kanalspülkopf zu beseitigen. Beides gelang den Einsatzkräften in der Nacht jedoch nicht, so dass eine Tauchpumpe an der Einsatzstelle blieb, damit sich die Anwohner gegebenenfalls selbst helfen konnten. Der Wasserverband Peine beseitigte dann am Donnerstag mit einem Spezialspülwagen das Problem.

Fast zeitgleich kam es wegen überfluteter Straßen auch zu einer Alarmierung in der Gemeinde Burgdorf. Die Feuerwehrleute führten die notwendigen Sicherungsmaßnahmen durch und konnten die Einsatzstelle zügig wieder verlassen.

