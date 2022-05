Wartjenstedt. Richard Krome wird ausgezeichnet. Die Freiwillige Feuerwehr in Wartjenstedt wählt zudem ein neues Kommando – und es gibt gute Nachrichten.

Baddeckenstedts Gemeindebrandmeister Christian Harbich (links) ehrt Richard Krome für 70-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Wartjenstedt.

Jahreshauptversammlung Ehrung für 70 Jahre in der Feuerwehr Wartjenstedt

Die letzte Jahreshauptversammlung hatte im Januar 2019 vor der Pandemie stattgefunden. Nun konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Wartjenstedt aus der Gemeinde Baddeckenstedt erstmals wieder treffen. Da in drei Jahren viel passiert war, wurden zahlreiche Informationen bereits im Vorfeld schriftlich mitgeteilt, um den Rahmen der Jahreshauptversammlung nicht zu sprengen, wie es in der Mitteilung heißt.

Zu Beginn der Versammlung wurde der verstorbenen Kameraden gedacht. Nach dem Bericht der Kassenprüfer und deren Entlastung sowie der Neuwahl von Denise Bürger als Ersatz für den ausgeschiedenen Hans-Günter Ullrich ging es mit den Neuwahlen für das Kommando weiter. Auf den langjährigen Gruppenführer Gerhard Bokelmann folgt als Nachfolger Ullrich Fink. Als Jugendfeuerwehrwartin wurde Dorin Schaare und als Stellvertretender René Kleintje wiedergewählt. Holger Schwanz bleibt weiterhin Kassenwart und Conny Struß Schriftführerin. Ralf Ruberg gibt seinen Posten als Beisitzer im Kommando ab. Sein Nachfolger wird Ralf Kleintje.

Beförderungen und Ehrungen standen auf dem Programm

Zudem fanden drei Beförderungen statt. Die Jugendfeuerwehrwartin Dorin Schaare wurde zur 1. Hauptfeuerwehrfrau sowie die beiden Gruppenführer Gerhard Bokelmann und Florian Wagner zu Oberlöschmeistern befördert.

Auch bei den Ehrungen hatte sich einiges angesammelt: Der stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwart Florian Wagner bekam vom stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Marcel Kamphenkel das Ehrenzeichen der Jugendfeuerwehr überreicht. „Dies ist eine besondere Ehrung für dessen außerordentlichen und langjährigen Einsatz für die Belange der Jugendfeuerwehr“, heißt es.

Richard Krome ist schon seit 70 Jahren dabei

Dorin Schaare und Gerhard Bokelmann wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt, Reinhard Schaare und Manfred Kauna für 40 Jahre. Ernst Ullrich und Gerald Pinkepank haben es auf 50 Jahre in der Feuerwehr gebracht und wurden dafür ebenfalls geehrt. Stolze 70 Jahre engagierte Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Wartjenstedt kann Richard Krome vorweisen und erhielt dafür eine wohlverdiente Ehrung.

Der Ortsbrandmeister Michael Hampe bedankte sich beim Kommando, das während der schwierigen Zeit der Pandemie hervorragende Arbeit geleistet habe. Erfreulich sei, dass die Freiwillige Feuerwehr Wartjenstedt seit 2020 insgesamt sechs Kameraden in die Einsatzabteilung übernehmen konnte.

Anschließend begann der inoffizielle Teil des Abends.

red

