Annegrit Woy gewinnt die Wander-Jubiläumsscheibe

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Schützengesellschaft Gebhardshagen.

Seit 25 Jahren gehören dem Verein Monika Treu, Robert Blumenstock, Peter Kraft, Roger Wojzik und Dirk Wyrwall an. Seit 40 Jahren sind Ralf-Oliger Schumann, Hartmut Thomalla und Carsten Woy im Deutschen Schützen-Bund (DSB). Schießsportleiter Erwin Ohlendorf händigte die Vereinsmeister-Nadeln an die Sieger der Vereinsmeisterschaft 2018 aus und übergab die Wander-Jubiläumsscheibe an Siegerin Annegrit Woy. Sie gewann vor Erwin Ohlendorf und Carsten Woy.

In seinem Bericht ging Vorsitzender Otto Michelmann auf die Fertigstellung der elektronischen Schießanlage für Luftgewehr und Luftpistole ein und bedankte sich bei den Helfern. In diesem Jahr laufen bereits die Vorbereitungen für das Volkskönigsschießen und den Ortsratspokal am 29. Juli sowie das Schützenfest, das vom 3. bis 6. August stattfindet.

Der bisher kommissarische stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Riekeberg wurde von den Mitgliedern im Amt bestätigt.