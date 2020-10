Backzeit - Ihr Geschenk zum Gute Woche-Newsletter

Schon im dritten Jahr in Folge hieß es „Thüringer Backzeit“: Die besten Backrezepte von Lesern erscheinen in einem Magazin! Der Aufruf zum Wettbewerb wurde über die Zeitungstitel Thüringer Allgemeine (TA), Ostthüringer Zeitung (OTZ) und Thüringische Landeszeitung (TLZ) der Mediengruppe Thüringen gestartet. Wer es mit seinem Rezept in die Top50 schafft, bekommt einen Platz auf den Seiten des Magazins „Thüringer Backzeit“. Zudem küren TA, TLZ und OTZ je einen Sieger, der eine hochwertige KitchenAid-Küchenmaschine gewinnt, sowie einen weiteren Sieger, der auf dem Titel-Cover zu sehen sein wird.

Hier erhalten Sie kostenlos die Ausgabe des Magazins „Thüringer Backzeit“ der Mediengruppe Thüringen vom Frühjahr 2019, mit leckeren Backrezepten. Neben traditionellen Blechkuchen wurden verführerische Kreationen mit sahnigen oder fruchtigen Cremes, Schoko- oder Mürbeteigböden, Früchten oder Streuseln präsentiert.