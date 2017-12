kleider.lachen.leute Comedian Benni Stark

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für Benni Stark mit seiner Show „#kleider.lachen.leute“ am Samstag, 31. März, 20 Uhr in der Brunsviga.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Comedian Benni Stark mit seiner Show „#kleider.lachen.leute“ am Samstag, 31. März, 20 Uhr in der Brunsviga in Braunschweig. Im Rahmen seiner „The Fashionist“-Tour bringt er das Publikum mit seinen Erfahrungen aus der Umkleidekabine zum Lachen: zwischen Ghetto und Gucci – mal Hedonist, mal Fashionist.

Rufen Sie Donnerstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Benni Stark