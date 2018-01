„Fluch der Oker“: Fünf Zusatzshows sind geplant

Wegen den großen Andrangs auf die Eintrittskarten haben sich die Veranstalter des Musicals „Der Fluch der Oker“ dazu entschlossen fünf weitere Zusatzshows in den Spielplan aufzunehmen.

Die bisher 21 Veranstaltungen des neuen Abenteuers im Lokpark Braunschweig sind bereits restlos ausverkauft. Ab dem kommenden Donnerstag, 18. Januar, sind die Karten für Donnerstag (30.8.), Freitag (31.8), Samstag (01.09) um 15 und 20 Uhr und Sonntag (02.09) erhältlich. Sie sind ab 27 Euro erhältlich. Veranstalter Monofon verkündete zudem die Fortsetzung der Blauhaus-Partys.

Zukünftig wird die Feier zweimal im Jahr im Foyer der Volkswagen Halle, Europaplatz 1, stattfinden – jeweils im Frühjahr und Herbst des Jahres. Die erste Party steigt am 7. April um 21 Uhr unter dem Motto „Lose Yourself to Dance“. Tickets kosten 20 Euro.