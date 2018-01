„Okerperlen im Roten Saal“ – Rolf-Dieter Krause zu Gast

‚Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Talk-Reihe „Okerperlen im Roten Saal“ am Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr im Schloss Braunschweig.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die dritte Veranstaltung der Talk-Reihe „Okerperlen im Roten Saal“ am Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr im Schloss Braunschweig. Rolf-Dieter Krause, deutscher Fernsehjournalist und ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Brüssel, erzählt über seine Zeit in Braunschweig und seinen weiteren Lebensweg. Gesprächspartner ist unser Chefredakteur Armin Maus.

