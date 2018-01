Komödie am Altstadtmarkt „No Sex in the City“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 10 mal 2 Karten für die Komödie „No Sex in the City“ am Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt.

Unsere Zeitung verlost 10 mal 2 Karten für die Komödie „No Sex in the City“ am Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt. Dem Ehepaar Susan und Max Cooper aus Ohio ist die Leidenschaft abhandengekommen. Beide melden sich deshalb unabhängig voneinander beim Onlineportal „Surprise Date“ an...

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Komödie