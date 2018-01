Stadthalle Braunschweig „Caveman“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Show „Caveman – Du sammeln, ich jagen!“ am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, Stadthalle in Braunschweig.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Show „Caveman – Du sammeln, ich jagen!“ am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr in der Stadthalle in Braunschweig. Holger Dexne (Theater Mogul) ist Tom, der seit 2010 als Caveman-Protagonist ergründet, was eigentlich immer schief läuft zwischen Männern und Frauen.

Rufen Sie Mittwoch von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Veranstalter