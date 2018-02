Komödie am Altstadtmarkt „Plötzlich Mama“

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die musikalische Comedy „Plötzlich Mama“ von und mit Sonja Gründemann am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig. Wenn Sie Eltern sind, finden Sie sich wieder. Wenn Sie noch Eltern werden (wollen), ist dies eine (nicht ganz ernst gemeinte) Lehrstunde. Sind Sie kinderlos? Dann gibt es in dem Programm genügend Gründe dafür, dies zu ändern oder es dabei zu belassen!

Rufen Sie Dienstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Komödie