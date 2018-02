Ein Hörspiel zum Gruseln

In der Abendreihe des Jungen Staatstheaters gibt es am Donnerstag in Braunschweig etwas für die Ohren: Bei „Ohren auf – Augen zu und durch“ wetteifern zwei junge Teams – einmal vom Radio, einmal vom Theater – um ein Hörspielmanuskript.

Bei dem Live-Hörspiel-Abend soll es um Kopf und Kragen, alte Sagen mit knisterndem Radioeffekt und gruselige Geschichten gehen. Die Abendreihe „Junges! Spät!“ zeigt einmal im Monat etwas Neues. Los geht es an diesem Donnerstag um 20 Uhr im „Aquarium“ im Kleinen Haus.

Wann: Donnerstag, 8. Februar,

20 Uhr

Wo: Aquarium, Kleines Haus,

Staatstheater Braunschweig

Eintritt: frei