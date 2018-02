Gil Ofarim: Von der Love-Story zum Top-Ten-Hit

Ohrwurm gefällig? Wer kennt noch „Round’n’Round“? Kleiner Tipp: Vor 20 Jahren kam das Lied heraus. Gesungen hat es Gil Ofarim. 15 Jahre war der Bub damals alt. Seitdem wandelte sich der Musiker zum Schauspieler, Musical-Darsteller, Casting-Teilnehmer und Teilzeit-Tänzer.

20 Jahre hat Ofarim Erfahrung auf der Bühne gesammelt: als Solo-Künstler und als Mitglied der Band „Zoo Army“, die er mit seinem Bruder gegründet hat. In Wolfenbüttel stehen der 35-Jährige und seine Band am Freitagabend im Scheinwerferlicht der Lindenhalle.

Zu hören gibt es Balladen, moderne Pop-Songs und rockige Stücke – Hits von früher und neue Songs. „20 years“ heißt Ofarims aktuelles Album.

Entdeckt wurde Gil Ofarim 1997, als er in einer Foto-Love-Story der Jugendzeitschrift Bravo einen Musiker mimte. Vom Schauspieler zur Musik war es aber nicht weit: 1999 landete er zusammen mit Justin Timberlake und den Backstreet Boys als „Bravo All Stars“ mit „Let the music heal your soul“ einen Top 10 Hit. Danach tourte Gil Ofarim drei Jahre durch Asien. Zuletzt war der Sänger auch in den Casting-Shows „Voice of Germany“ und „Let’s Dance“ zu sehen.

Für den Freitagnachmittag vor seinem Konzert in Wolfenbüttel hat Ofarim eine Autogrammstunde von 15.30 bis 16.30 Uhr im Media Markt Braunschweig angekündigt. goe

Wann: Freitag, 9. Februar, 20 Uhr

Wo: Lindenhalle Wolfenbüttel, Halberstädter Str. 1a

Karten: 27 Euro