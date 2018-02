In Nimmerland für immer Kind sein

Auf nach Nimmerland! Peter Pan will am Samstagnachmittag in Salzgitter auf die Fantasie-Insel entführen. In einem Musical mit Liedern von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker geht es für Peter Pan, die Fee Tinkerbell, die Indianerin Tiger Lilly und Wendy in den Kampf gegen Käpt’n Hook und seine Piraten.

Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert. „Nimmerland steht für jenen Ort, an dem noch Träume wahr werden, und Peter Pan steht für die kindliche Sorglosigkeit“, findet Hauptdarsteller Sasha Bornemann. „Wir laden das Publikum in Salzgitter dazu ein, sich eine zweistündige Auszeit aus der von Hektik und Disziplin geprägten Erwachsenenwelt zu nehmen“, so Bornemann weiter.