Dieses Auto fuhr James Bond in „Goldfinger“. Foto: Peter Kneffel/dpa

Wolfsburg James-Bond-Spielzeuge sind in Wolfsburg Thema. Einige Requisiten aus dem Filmen werden auch vorgezeigt.

Vortrag: In rasanter Mission

James Bond muss nur einen Knopf drücken, und schon kann er aus seinem Auto Raketen schießen, mit dem Wagen abtauchen oder einfach wegfliegen.

Wie das funktioniert? Siegfried Tesche, James-Bond-Sammler und -Experte, hält am Freitagabend in Wolfsburg einen Vortrag über die Ausstattung der Film-Ikone. Er war am Rande der Filmarbeiten vor Ort und konnte ein paar Exemplare ergattern, die er nun exklusiv vorstellt. Mit Filmausschnitten stellt er die Kult-Autos und Spezial-Gadgets mit ihren Technik-Tricks vor.