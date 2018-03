Theater Wolfsburg „Die Opferung von Gorge Mastromas“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Die Opferung von Gorge Mastromas“ am Dienstag, 10. April, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Aufregend wie eine Kriminalgeschichte, ausgefeilt wie ein Psychodrama und spritzig wie eine böse Komödie zeigt dieses Drama mit dem alttestamentarischanmutenden Titel, welche Opfer Gorge auf dem Weg nach ganz oben bringen muss.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Jürgen Frahm