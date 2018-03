Strike Bowlingcenter Wolfsburg Mallorca Opening Party

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 5 mal 2 Karten für die erste Mallorca Opening Party am Samstag, 7. April, 21 Uhr im Strike Bowlingcenter in Wolfsburg. Die Sängerin „Krümel“ wird mit Hits wie „Loco Loco“ und „Tulpen aus Amsterdam“ ebenso für Ballermann-Stimmung sorgen wie Nadja abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“.

Rufen Sie Mittwoch von 4 bis 20 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.