Gewinnspiel: Thrill Season Pass Karten fürs Heide ParkResort

Unsere Zeitung verlost 2 Thrill Saison Pässe für das Heide Park Resort. In der diesjährigen Saison gibt es erstmals für alle Action-Fans diesen Pass unter dem Motto „1x Tageseintritt zahlen – unbegrenzt wiederkommen“ (ausgenommen sind die niedersächsischen Sommerferien und ausgewählte bundesweite Feiertage).

Rufen Sie Mittwoch von 4 bis 20 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich

benachrichtigt.