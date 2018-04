Dem Narren auf der Spur

Eine Till-Figur steht vor dem Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt.

Die neue Dauerausstellung des Eulenspiegel-Museums in Schöppenstedt ist modern gestaltet.

Schöppenstedt Das im vergangenen Jahr modernisierte Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt hält auch mit den dunklen Seiten der bekannten Figur nicht hinterm Berg.

Wer war Till Eulenspiegel? Nicht jeder weiß, dass bei der Beantwortung dieser Frage ein Museumsbesuch in unserer Region weiterhelfen kann. Das Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt kommt seit vergangenem Jahr in modernem Gewand daher – und zeigt, dass der bunte Kinderbuchheld mit Schellenkappe zumindest mehr war als nur ein reiner Spaßmacher.

Ein wahrer Teufel soll er gewesen sein, der Till. So sah es zumindest Martin Luther, der den Bösewicht am Jüngsten Gericht schon gen Hölle fahren sah. Eulenspiegel soll gemein gewesen sein, soll Handwerksmeister tyrannisiert und Tiere gequält haben. Alles keine Eigenschaften, mit denen er bei dem Reformator hätte punkten können.

Das Museum erzählt offen von den dunklen Seiten der bekannten Figur. Ein Außenseiter sei der Schalk gewesen. Einer, der Regeln gebrochen hat, unangepasst war. Und trotzdem schaffte es Eulenspiegel, mit seinen Geschichten in deutschen Kinderbüchern zu landen. Aber nicht nur das. Maler, Bildhauer, Tänzer, Filmemacher, Puppenspieler und andere Künstler nahmen sich der Figur an. Sogar politische Systeme vereinnahmten Eulenspiegel für sich.

Das Museum liefert keine klaren Antworten auf die Frage, wer Till Eulenspiegel wirklich war. Vielmehr gibt es mit Texttafeln, Wandschriften, Hörstationen und Exponaten Anregungen, sich selbst ein Bild zu machen. Fakt ist nur: Alles begann mit einem 1515 erschienenen Buch mit 96 Geschichten – von Eulenspiegels Geburt in Kneitlingen im Elm bis zu seinem Tod in Mölln.

Ein Besuch in der Einrichtung lohnt also allemal – erst recht, weil kaum einer weiß, wer Eulenspiegel war.

SERVICE Adresse: Nordstraße 4a, 38170 Schöppenstedt Telefon: (05332) 93 80 Internet: www.eulenspiegel-museum.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 17 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.