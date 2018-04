Von Dinos bis zu Brettspielen

Rund fünf Meter lang ist das Skelett des Ichthyosauriers in der Geologie-Abteilung des Museums Schloss Salder. 115 Millionen Jahre dürfte es her sein, dass der Meeressaurier durchs Wasser glitt. Aber das Museum in dem Stadtteil Salzgitters blickt noch weiter in die Vergangenheit, sogar bis zur Entstehung der Erde vor 4,6 Milliarden Jahren. Stets im Mittelpunkt: die Entwicklung des Salzgittergebietes.

Und da passierte so einiges in der ganzen Zeit, weswegen die Informationsfülle in dem 1608 erbauten Renaissance-Bau extrem groß ist. Wer sich mit Muße den umfangreichen Texttafeln in dem Museum widmen möchte, kann dort auch gut und gern einen ganzen Tag verbringen. Kann sich über einstige Wehranlagen genauso schlau machen wie über die Salzproduktion, Kirchen und Klöster, Handwerksberufe, Burgen, das mittelalterliche Leben und vieles mehr.

Wer nicht so viel Zeit hat oder mit Kindern unterwegs ist, wird sich unweigerlich beschränken müssen. Zum Beispiel auf die sehenswerte Präsentation der Spielzeugsammlung im Dachgeschoss. Ausgestellt ist dort alles, was das Kinderherz einst begehrte. Exemplare der Laterna Magica, des Vorläufers des Diaprojektors, sind dort ebenso zu sehen wie Dampfmaschinen oder Modellbaukästen. Aber Besucher lernen auch, dass Spielzeuglokomotiven schon lange vor dem Märklin-Erfolg durch die Kinderzimmer rauschten und Brettspiele bereits vor Jahrzehnten mit dreidimensionalem Aufbau punkteten. Auch ein Hingucker: das historische Klassenzimmer im Dachgeschoss.

Ebenfalls attraktiv für Familien ist der Eiszeitgarten mit Nachbildungen von Mammut, Wollnashorn und einer Steinzeit-Küche. Das 2006 eröffnete Areal versetzt die Besucher 50 000 Jahre in der Zeit zurück. Am Eingang des Eiszeitgartens kann zudem eine alte Windmühle besichtigt werden.

Brandneu ist dagegen die am vergangenen Sonntag eröffnete Ausstellung „Neues aus dem Büssing-Archiv“. Anlässlich des 175. Geburtstages von Unternehmer Heinrich Büssing wird in der Ausstellung eine Auswahl von Zeichnungen gezeigt. Insgesamt umfasst das Büssing-Archiv rund 200 000 Einzelblätter, unter anderem Konstruktionszeichnungen von Bussen und Sonderfahrzeugen. Eine weitere Sonderausstellung im Kuhstall des Museums zeigt momentan Zeichnungen, Radierungen, Holzschnitte, Siebdrucke und Fotografien zum Thema Mobilität. Und am 12./13. Mai steigt das große Museumsfest.

SERVICE Adresse: Museumstraße 34, 38229 Salzgitter Telefon: (05341) 8 39 46 19 Internet: www.salzgitter.de/stadtleben/kultur/museum Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 10 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr Eintritt: frei