Unterwasserwelten entdecken Sealife in Hannover

Region Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Freikarten für einen Besuch von Sealife in Hannover. Wie tief ist der Ozean? Können Fische schlafen? Wie lange kann eine Meeresschildkröte tauchen? Vom 15. Juni bis 31. Juli können kleine und große Forscher im SEA LIFE Hannover diese und andere Rätsel lösen und ihr Forschertagebuch mit den Antworten füllen.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€. Datenschutzhinweise nach DGSVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Fotos: Eisermann/Perrey/Sealife