Kerber und Zverev mit Finalchance bei Hopman Cup

Perth Das deutsche Tennis-Duo Angelique Kerber und Alexander Zverev hat auch seine zweite Partie beim Hopman Cup gewonnen und kann am Freitag ins Endspiel einziehen. Die letzte deutsche Finalteilnahme in Perth ist schon lange her.

Angelique Kerber und Alexander Zverev haben beim Hopman Cup in Perth die Chance auf das Finale. Das deutsche Tennis-Team gewann sein zweites Vorrundenspiel bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth 3:0 gegen Kanada, nachdem zum Auftakt ein 2:1 über Belgien gelungen war.

"Es ist schön, gewonnen zu haben, weil wir das Finale erreichen wollen. Wir sind in einer guten Position, ich hoffe, wir können diese Form halten", sagte Zverev. Am Freitag geht es gegen Gastgeber Australien um den Einzug in das Endspiel am Samstag. Zuletzt stand vor 23 Jahren in Boris Becker und Anke Huber ein deutsches Duo im Endspiel und holte ebenso den Titel wie Michael Stich und Steffi Graf 1993.

In der anderen Gruppe haben die Schweiz mit Roger Federer und die USA ihre ersten beiden Partien gewonnen und spielen am Donnerstag im direkten Duell den ersten Finalisten aus.

Der klare Erfolg gegen Kanada stand vorzeitig fest. Kerber bezwang zum Auftakt die ehemalige Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard mit 6:1, 6:3 und gewann auch ihr zweites Einzel in Perth. "Es war ein sehr gutes Match, ich habe mich gut auf dem Platz gefühlt", stellte die ehemalige Weltranglisten-Erste danach zufrieden fest. "Ich war aggressiv und habe einfach versucht, mein Spiel zu spielen. Der zweite Satz war eng, aber ich habe nicht viel nachgedacht, sondern einfach gespielt."

Der Start ins neue Jahr ist der 29-Jährigen bisher gelungen, nachdem Kerber in der vorigen Saison einen Absturz erlebt hatte. "Natürlich würde ich gern wieder die Nummer eins sein, aber im Moment konzentriere ich mich auf die Vorbereitung für die Australian Open", erklärte die Norddeutsche.

Zverev schaffte mit 6:4, 6:2 gegen Vasek Pospisil seinen ersten Einzelsieg in Perth nach der vorangegangenen Niederlage gegen den Belgier David Goffin. Im verkürzten Mixed setzten sich Kerber und der Hamburger mit 4:3, 4:3 gegen Bouchard und Pospisil durch.