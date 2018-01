Zagreb Die deutschen Handballer sind mit einem lockeren Auftakterfolg in die Europameisterschaft in Kroatien gestartet. Gegen den klaren Außenseiter Montenegro setzte sich der Titelverteidiger problemlos und klar mit 32:19 durch. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop legte damit schon früh die Grundlage für den Einzug in die Hauptrunde. Mit einem weiteren Sieg am Montag gegen Slowenien wäre der Einzug in die nächste Runde des Turniers bereits perfekt.

