Flieger außer Form

Erst sportliche Flaute, dann Absage wegen starker Winde: Die deutschen Skiflug-Asse Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler haben eine WM-Generalprobe zum Vergessen hingelegt. Am Kulm in Bad Mitterndorf war Eisenbichler am Samstag als Zehnter noch der beste der enttäuschenden DSV-Adler, am...