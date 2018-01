Handballbund dementiert "Bild"-Bericht über Trainingsabbruch

Zagreb Der Deutsche Handballbund (DHB) hat Medienberichte über einen Trainingsabbruch vor dem entscheidenden EM-Spiel der DHB-Auswahl gegen Spanien (27:31) in Kroatien dementiert.

Laut der "Bild" habe Bundestrainer Christian Prokop das Training am Mittwochmorgen wutentbrannt abgebrochen, weil er mit der Leistung einiger Spieler nicht zufrieden gewesen sei. Der DHB bestätigte am Freitag in einer Mitteilung zwar, dass eine Einheit vor der Niederlage gegen die Iberer stattgefunden hat. Aber: "Dieses fand in der üblichen Art und Weise statt. Anderen Darstellungen widersprechen wir."

Auch DHB-Präsident Andreas Michelmann konnte den Vorfall nicht bestätigen. "Ich kann dazu einfach nichts sagen, weil ich nicht dabei war", sagte der 58-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Niederlage gegen Spanien schied Titelverteidiger Deutschland aus dem Turnier aus.