Pyeongchang Acht Tage vor der feierlichen Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ziehen die ersten Sportler in ihre Unterkünfte ein. Das olympische Dorf wird um 6 Uhr deutscher Zeit eröffnet. Die beiden Athletendörfer in der Bergregion um Pyeongchang und der östlichen Küstenstadt Gangneung können insgesamt etwa 6800 Aktive und Betreuer beherbergen. Rund 2900 Sportler aus mehr als 90 Ländern werden zu den Spielen vom 9. bis 25. Februar in Südkorea erwartet.

