Missbrauchsvorwürfe gegen Österreichische Ski-Legenden

Vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang am Freitag wird die Skination Österreich von der Vergangenheit eingeholt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, schildern mehrere Frauen schwere sexuelle Übergriffe durch Trainer und Funktionäre, in Leistungskadern und Ski-Internaten. Die Anschuldigungen...