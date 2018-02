VfL-Wolfsburg-Torschütze Brekalo lobt Trainer Labbadia

Man hätte es sich denken können: Andries Jonker war mit einem 1:1 in Mainz gestartet, Martin Schmidt mit einem 1:1 gegen Werder Bremen. Und Bruno Labbadia, der dritte Trainer des VfL Wolfsburg in den vergangenen elf Monaten? Natürlich stand nach seinem Debüt ein 1:1 in Mainz. ...