Löw gibt den WM-Kader am 15. Mai bekannt

Frankfurt Bundestrainer Joachim Löw wird am 15. Mai seinen vorläufigen Kader für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekanntgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Am 23. Mai reist die Mannschaft ins...