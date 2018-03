Labbadias besonderes Heimdebüt

. Für Bruno Labbadia steigt heute von 15.30 Uhr an nicht nur das Heimdebüt als Trainer des VfL Wolfsburg. Der 52-Jährige trifft in der VW-Arena mit Bayer Leverkusen auf ein Team, an das er gemischte Erinnerungen haben dürfte. Denn Leverkusen war in der Saison 2008/2009 seine erste Station als...