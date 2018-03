Dixon läuft in den Play-offs richtig heiß

Der Ausgleich soll her: Die Grizzlys erwarten heute Abend (19.30 Uhr, Eis-Arena) die Eisbären Berlin zum zweiten von maximal sieben Viertelfinal-Spielen in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga. Nach dem 1:4 am Mittwoch wollen sie das 1:1 in der Serie. Helfen könnte dabei erneut ein...