Petkovic besiegt Lisicki in der Qualifikation in Miami

Miami Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Tennis-Turnier in Miami das deutsche Duell mit der früheren Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) in der Qualifikation gewonnen. Beim Stand von 4:6, 6:3, 3:1 für Petkovic musste Lisicki aufgeben.

Auf Petkovic wartet in der nächsten Qualifikationsrunde nun die Weißrussin Vera Lapko. Die Stuttgarterin Antonia Lottner scheiterte in der ersten Qualifikationsrunde an der Rumänin Monica Niculescu mit 4:6, 0:6. Deutschlands aktuelle Topspielerinnen wie Angelique Kerber (Kiel) oder Julia Görges (Bad Oldesloe) sind automatisch für das Hauptfeld qualifiziert.