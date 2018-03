Müller warnt: Neuer nicht abschreiben

Düsseldorf In der Diskussion um eine WM-Teilnahme von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer glaubt Thomas Müller an eine rechtzeitige Rückkehr des Kapitäns. "Manu ist nie abzuschreiben. Ich glaube, dass er das packt", sagte Müller in Düsseldorf. Der 31 Jahre alte Neuer befindet sich nach einem Mittelfußbruch weiterhin im individuellen Aufbautraining. "Wir hoffen, dass er hundertprozentig belastbar ist, wenn wir nominieren", sagte Oliver Bierhoff, Nationalmannschafts-Manager. Am 15. Mai gibt Bundestrainer Löw das vorläufige Aufgebot für die WM in Russland bekannt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder