Melbourne Sebastian Vettel hat die Grand-Prix-Saison der Formel 1 eröffnet. Als um 12.00 Uhr Ortszeit die Strecke in Melbourne freigegeben wurde, fuhr der 30 Jahre alte viermalige Weltmeister in seinem Ferrari als Erster auf den Kurs im Albert Park. Der Rest des Feldes folgte beim ersten Freien Training zum Großen Preis von Australien. Am Nachmittag Ortszeit steht die zweite Session an. Die erste Qualifikation der neuen Saison findet am Samstag, das Rennen am Sonntag.

