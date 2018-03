Mit sieben Weltmeistern gegen Spanien - Comeback von Hector

Düsseldorf Joachim Löw setzt zum Start ins WM-Jahr wie erwartet auf Erfahrung. In der Startformation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Abend in Düsseldorf stehen sieben Weltmeister von Brasilien 2014. Im Tor beginnt Marc-André ter Stegen, die Abwehrkette bilden die drei Bayern-Profis Joshua Kimmich, Jérôme Boateng und Mats Hummels sowie nach länderer Verletzungspause der Kölner Jonas Hector. Davor agieren als Kapitän Sami Khedira und Toni Kroos. Die Offenive bilden Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler und als Mittelstürmer Timo Werner.

