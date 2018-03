Nationalspieler Ginter für Gehalts-Obergrenzen in der Bundesliga

Berlin Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter hat für eine Gehaltsobergrenze in der Bundesliga plädiert. "In den USA sind die Gehälter transparent und es gibt eine Gehaltsobergrenze. Ich glaube, das schmälert ein Stück weit den Neid-Faktor", sagte der Weltmeister von Borussia Mönchengladbach dem "Sportbuzzer" und "t-online.de". Am Beispiel des US-Basketballs sei bewiesen, dass die Liga durch Gehaltsobergrenzen "dann ein bisschen ausgeglichener wird. Das wäre eine Chance für kleinere Vereine wie den SC Freiburg zum Beispiel, der dann im Verhältnis vielleicht auch mehr investieren könnte", sagte Ginter.