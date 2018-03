Vorfreude auf tolle Atmosphäre

Braunschweig 800 Eintracht-Fans haben sich bereits eine Karte gesichert, 1200 von ihnen werden erwartet, wenn ihre Mannschaft am Sonntag beim VfL Bochum um Punkte kämpft. Braunschweigs Zweitliga-Fußballer können also mit einer starken Unterstützung rechnen. Und das in einem der tollsten Stadien der Liga. ...