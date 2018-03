Kaymer scheitert bei Masters-Generalprobe am Cut

Houston Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer sucht nach seiner vierwöchigen Verletzungspause noch nach seiner Top-Form.

Eine Woche vor dem Masters in Augusta spielte der 33-Jährige aus Mettmann bei den Houston Open eine schwache 77er-Runde und verpasste mit insgesamt drei Schlägen über dem Platzstandard nach zwei Tagen den Cut. Für Kaymer ist damit die Generalprobe zum ersten Major-Turnier des Jahres nach insgesamt 147 Schlägen ebenso beendet wie für seine Landsleute Alex Cejka und Stephan Jäger (beide 142 Schläge/-2).

Der Amerikaner Beau Hossler liegt beim mit sieben Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier im US-Bundesstaat Texas nach zwei Tagen in Führung. Der 23-Jährige (-11) hat im Golf Club Houston einen Schlag Vorsprung vor dem US-Trio Sam Ryder, Rickie Fowler und Nicholas Lindheim sowie Abraham Ancer aus Mexiko.

Für Kaymer war es der erste Wettkampf, nachdem er sich Ende Februar beim Turnier in Palm Beach Gardens am rechten Handgelenk verletzt hatte. Die Houston Open dienten dem zweimaligen Major-Sieger als Vorbereitung für das Masters in der kommenden Woche im Augusta National Golf Club.