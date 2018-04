Der König des Biathlons tritt zurück

Die Tränen stiegen Ole Einar Björndalen in die Augen, als der Biathlon-König das Ende seiner einzigartigen Karriere verkündete. „Dies ist meine letzte Saison“, sagte der erfolgreichste Skijäger der Welt am Dienstag in seiner norwegischen Heimat Simostranda. Dabei war der Ausnahmeathlet sichtlich...